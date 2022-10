“In futuro tutti saranno famosi per 15 minuti”. Questa la frase attribuita al pittore di Pittsburgh Andy Warhol. E tra le persone in fila fuori dallo Spazio Natta a Como, molti confidano nella previsione dell’artista simbolo della pop art americana. Fino a venerdì infatti andranno avanti le selezioni per le comparse locali della puntata di una action comedy a stelle e strisce che andrà in onda su una famosa piattaforma di streaming online.



Le adesioni (aperte a persone di età compresa tra 18 e 70 anni) sono state talmente numerose che l’organizzazione ha deciso di concludere i casting non il 6 ma il 7 ottobre. Non serve avere esperienza ma la ricerca si concentrerà su volti naturali (senza tatuaggi troppo visibili) gruppi familiari, coppie, persone di nazionalità straniera (Germania, Francia, Gran Bretagna, USA, Africa e Asia) e suonatori di fisarmonica.



Segretissimo il luogo delle riprese e il titolo della produzione. Tra chi attende di presentarsi, si spargono però i primi rumors. A qualcuno è stato chiesto se sa guidare, altri si sono limitati a sorridere davanti a una telecamera e c’è anche chi ipotizza di comparire sulle scene insieme a una delle coppie più chiacchierata di Hollywood: Brad Pitt e Angelina Jolie. Le riprese sono programmate dal 24 ottobre al 21 novembre 2022, ma per tutti il grande punto interrogativo è se avranno convinto i selezionatori.