Sostegni alle famiglie. Tra le misure varate dal Governo uscente di Mario Draghi per tamponare gli aumenti di spesa innescati dal caro prezzi, c’è anche il bonus trasporti. Introdotto nel mese di settembre, l’aiuto economico (del valore di 60 euro a persona) è già stato utilizzato da 4.109 cittadini per comprare gli abbonamenti dell’azienda dei trasporti di Como ASF Autolinee che opera anche sulle tratte che collegano Monza, Sondrio e Bergamo.

Il bonus, pensato per tutti coloro che utilizzano i mezzi pubblici per effettuare i propri spostamenti, ha fatto risparmiare agli utenti di ASF tra i 205 e i 210mila euro. Per sottoscrivere gli abbonamenti (annuali o mensili) l’azienda ricorda che è attiva la nuova piattaforma online, alla quale si accede direttamente attraverso il sito www.asfautolinee.it.

Per abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico e ferroviario nazionale

Il contributo, erogato dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, come detto può raggiungere un massimo di 60 euro al mese per acquistare abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico e ferroviario nazionale. Possono richiederlo, per sé o per un minore a carico, solo le persone che nel 2021 abbiano percepito un reddito non superiore ai 35mila euro.

Per ottenere il sostegno, è necessario richiederlo sul sito del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili , accedendo al servizio con lo Spid o inserendo i dati della propria carta d’identità elettronica. Sul portale, saranno richiesti anche il nome e cognome del richiedente e il codice fiscale.Il buono dovrà essere utilizzato per acquistare un unico abbonamento, entro il mese solare di emissione e potrà essere richiesto più volte dallo stesso beneficiario, fino al raggiungimento dell’importo massimo erogabile, a patto che le varie domande siano effettuate in mesi diversi.