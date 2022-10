Arrestata due giorni fa per un furto commesso e uno tentato in via Bernardino Luini e liberata dopo il processo con rito direttissimo, una donna di 58 anni di Como è stata nuovamente arrestata dopo un nuovo colpo. Il furto in un negozio in via Milano. La donna aveva rubato alcune confezioni di pile per un valore di circa 15 euro.

Alla luce anche di precedenti analoghi, è stata nuovamente arrestata dagli agenti delle volanti della questura di Como. Oggi un nuovo processo con rito direttissimo.

Ha chiesto i termini a difesa e sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza.