Giro di Lombardia a Como. Partenza da Bergamo e arrivo a Como. Sabato 8 ottobre arriva la 116^ edizione del Giro di Lombardia.

In occasione dell’evento sportivo, e in vista del passaggio sul territorio comasco, il Comune e la polizia locale cittadina hanno diffuso le limitazioni viabilistiche.

Alcune misure scatteranno già a partire da oggi, come il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli in piazza Cavour dalle 8 di oggi giovedì 6 ottobre fino alle 23 di sabato 8 ottobre.

La polizia locale ha diffuso il numero dedicato alle richieste di informazioni utili in vista della competizione ciclistica. Da oggi è attivo il numero 347.55 44 045. I cittadini possono contattare il numero oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 e sabato 8 dalle 9- 18. Per la giornata di sabato inoltre è stato convocato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per il coordinamento e la gestione dell’evento.

Il divieto di transito sulle strade cittadine scatterà dalle 14 di venerdì 7 alle ore 22 di sabato 8 e riguarda via Fontana, via Cairoli e la corsia dei bus di lungo Lario Trento, Trieste e piazza Cavour. Lo stesso divieto anche sabato dalle 3 alle 7 e ancora dalle 13 alle 23 su tutto lungo Lario Trento, Trieste e piazza Cavour lato lago. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, Asf Autolinee, sul proprio sito ha comunicato le modifiche al servizio con tutti i dettagli delle corse soppresse o limitate.