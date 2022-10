Il Giro di Lombardia arriva a Como. Le modifiche ai percorsi dei bus a partire da oggi e fino alla giornata di sabato 8 ottobre.

DALLE ORE 15.00 A FINE SERVIZIO DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE: chiusura di Piazza Cavour.

Linee 1-6-11-C26-C28-C70

• da Via Battisti percorrono Viale Lecco, Piazza Matteotti, Lungolario Trieste

• da Lungolario Trento, percorrono Lungolario Trieste, Via Leopardi, Via Manzoni

• Le corse della linea 1 con inversione marcia in Piazza Cavour e la linea C28, si attestano in Piazza Matteotti

• Tutti i cambi si effettuano in P. Matteotti

Linea C43

• Effettua capolinea in Stazione Autolinee.

Linea C50-C52-C60

• da San Bartolomeo percorrono Via Roosevelt, Via Innocenzo XI, Via Recchi, Via Rosselli, Lungolago, Stazione Lago

• Ritorno per Via Leopardi, Via Manzoni, regolare

INTERA GIORNATA DI VENERDÌ 7 OTTOBRE e SABATO 8 OTTOBRE DALLE 7 ALLE 11: chiusura di Piazza Cavour e della corsia preferenziale sul lungolago.

Linee 1-6-7-11-C26

• da Via Battisti percorrono Viale Lecco, Piazza Matteotti, Lungolago

• da Via Gallio percorrono Viale Varese, Via Cattaneo, Piazza Vittoria

• Le corse della linea 1 con inversione marcia in Piazza Cavour, si attestano in Piazza Matteotti

• I cambi si effettuano in P. Matteotti o P.le S. Rocchetto a seconda della direzione di marcia

Linee 4-C10-C20-C28-C30-C31-C32-C46-C47-C75

• da Stazione San Giovanni percorrono Via Gallio, Viale Varese, Via Battisti, Viale Lecco, P. Matteotti (La linea C75 termina in V.le Lecco)

• ritorno regolare

Linea C43

• Effettua capolinea in Stazione Autolinee.

Linee C50-C52

• da San Bartolomeo percorrono Via Roosevelt, Via Innocenzo XI, Via Recchi (Capolinea)

• da Via Recchi percorrono Via Rosselli, Via Cavallotti, Viale Varese, Via Cattaneo, Piazza Vittoria

Linee C60-C70

• da Via Battisti percorrono Viale Lecco, Piazza Matteotti, Lungolago, Via Rosselli, V.le Masia, Stazione San Giovanni (Capolinea)

• da Stazione San Giovanni percorrono Via Gallio, Viale Varese, Via Cattaneo, Piazza Vittoria

SABATO 8 OTTOBRE: (prima e dopo il transito della gara): chiusura totale del lungolago e di Piazza Cavour

• DA INIZIO SERVIZIO ALLE 7 E DALLE 11 ALLE 13.30 circa

• DALLE 18.30 circa A FINE SERVIZIO

Linee 1-6-7-11

• da San Bartolomeo percorrono Via Roosevelt, Via Innocenzo XI, Via Recchi

• da Via Gallio percorrono Viale Varese, Via Cattaneo, Piazza Vittoria

• Le corse della linea 1 con termine in Piazza Cavour, si attestano in Stazione San Giovanni e circolano con vetture 12 metri.

• La linea 1 non fa più servizio a Chiasso dalle 13.07 a termine giornata.

• Tutti i cambi si effettuano in P.le S. Rocchetto

Linee 4 e 5

• Effettuano capolinea in Piazza Matteotti (Pensilina C50)

• Ritorno linea 4 regolare

• Al ritorno la linea 5 percorre Via Leopardi, Piazza Verdi, Via Bertinelli

• Dopo le ore 9.00 la linea 4 non fa servizio per il cimitero.

La linea 8 non subisce variazioni.

Linee C10-C20-C75

• Sono limitate in Stazione San Giovanni

• Le corse da/per Lazzago Magistri Cumacini delle ore 13.15 percorrono Via Innocenzo XI

• La corsa C20 da Lazzago Magistri delle 14.15 è soppressa

Linea C26

• La linea C26 non effettua servizio

Linee C30-C31-C32-C43-C46-C47

• Sono limitate in Stazione Autolinee

Linea C50-C52

• da San Bartolomeo percorre Via Roosevelt, Via Innocenzo XI, Via Recchi (capolinea)

• da Via Recchi percorre Via Rosselli, Via Cavallotti, Viale Varese, Via Cattaneo, Piazza Vittoria

Linee C60-C70,

• da San Bartolomeo percorrono Via Roosevelt, Via Innocenzo XI, Via Recchi, Stazione San Giovanni (Capolinea)

• da Stazione San Giovanni percorrono Via Gallio, Viale Varese, Via Cattaneo, Piazza Vittoria

SABATO 8 OTTOBRE DALLE 13.30 ALLE 18.00 CIRCA (transito gara)

Linea 1

• limitata alle tratte Camerlata (Distributore)-San Fermo e Camerlata (Distributore)-Ospedale S.Anna, con orari ridotti.

Linea 6

• limitata alla tratta Venturino-Largo Silo, con orari ridotti

Linea 8

• limitata alla tratta Camerlata (Via Scalabrini) – Casnate

Linea 11

• limitata alla tratta Bassone-Largo Silo, con orari ridotti

Linee 4-5-7-C30-C31-C32

• non effettuano servizio

Linee C10-C20-C28

• limitate a Cernobbio Campanini

Linee C40-C43-C45-C46-C47-C49

• limitate a Como Lora (A. d’Intimiano) o deviate da Lipomo per Camerlata

Linee C50-C52-C60-C62-C70-C71-C74

• limitate a Camerlata (Via Colonna)



Le linee C35, C36, C37, C40, C49, C94, C99 sono temporaneamente limitate o soppresse durante il transito della gara nel Triangolo Lariano e tra Lecco e Como, tra le ore 13.00 e le ore 15.30 circa.

Elenco corse modificate per Giro Lombardia 2022