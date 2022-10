Una giornata di festa per la diocesi di Como e per l’intera Chiesa. Domani papa Francesco proclamerà santo il vescovo Giovanni Battista Scalabrini e assieme a lui sarà canonizzato anche il laico salesiano Artemide Zatti. Un evento che verrà trasmesso in diretta a partire dalle 10 da Espansione Tv. In studio Michela Vitale e Paolo Bustaffa, già direttore della Sir, il servizio d’informazione religiosa della Cei, per alcuni momenti di approfondimento.

Il cardinale Oscar Cantoni sarà a Roma per partecipare al rito con 200 pellegrini della diocesi di Como. Lunedì 10 ottobre, alle 10, il cardinale presiederà in Aula Paolo VI la messa di ringraziamento con i pellegrini presenti per la canonizzazione di Giovanni Battista Scalabrini. Seguirà l’udienza con il Santo Padre Francesco.

Nato a Fino Mornasco l’8 luglio 1839 da un’umile e religiosa famiglia, Scalabrini è terzo di otto figli. A 18 anni entra in seminario e dopo sei anni viene ordinato sacerdote. All’età di soli 36 anni Papa Pio IX lo elegge vescovo di Piacenza. Inizia il suo apostolato come insegnante e poi rettore del seminario minore di Como, carica che ricopre fino al 1870. Nello stesso anno è nominato parroco della parrocchia di san Bartolomeo a Como. Profondamente colpito dal dramma dei suoi fedeli costretti a trovare fortuna in Sud America e negli Stati Uniti, nel 1887 fonda la Congregazione dei Missionari di San Carlo Borromeo per l’assistenza spirituale e materiale dei migranti. Nel 1895 affianca ai Missionari le Suore Missionarie di San Carlo Borromeo.

Il riconoscimento della santità di Scalabrini è avvenuto senza che fosse necessario un secondo miracolo. Il primo, quello che portò alla beatificazione nel novembre 1997, fu la guarigione dal cancro di una religiosa scalabriniana, suor Paolina.

«Giovanni Battista Scalabrini – osserva il cardinale Oscar Cantoni – ha condiviso le sofferenze del suo popolo, ha intuito le reali necessità della sua gente. Abbiamo dunque davanti a noi un modello di vita».

Domani la canonizzazione verrà trasmessa in diretta da Etv a partire dalle 10.