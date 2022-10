Il Giro di Lombardia a Como. Oggi la 116esima edizione della competizione ciclistica e in città sono partiti i preparativi per accogliere il passaggio degli atleti. A presidiare la situazione e il traffico oltre 50 uomini della polizia locale. L’ingresso del Giro in territorio comunale è previsto tra le 15.30 e le 16.30. Circa a partire da un’ora prima e quindi presumibilmente intorno alle 14.30 e sino al passaggio del veicolo con il cartello “fine corsa”, sarà impossibile transitare e posteggiare sulle vie e le piazze del percorso.

Oggi dalle 8 fino al termine della corsa è vietata la sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli lungo l’intero percorso della competizione ciclistica e su entrambi i lati delle strade e piazze interessate: via della Pila, via Piave, via per Civiglio, via dei Patrioti, via Appiani, p.za della Concordia, via Ghislanzoni (da e compresa area d’intersezione con via Appiani), via E. Zampiero, via Rienza, viale Roosevelt, viale Innocenzo XI, viale Masia, viale Rosselli, p.za Santa Teresa, via Bixio (tratto da p.za Santa Teresa a via XXVII Maggio), via XXVII Maggio, via per San Fermo della Battaglia, largo Ceresio, via Camozzi, via Bellinzona, largo Spluga, via BorgoVico, p.za Matteotti, via U.Foscolo, via A.Manzoni, via Dante Alighieri, via T.Grossi, via per Brunate, via Ambrosoli, via G.Cesare.

Fino al termine della manifestazione inoltre, in viale Innocenzo XI all’altezza del civico 18 (nell’’area parcheggio denominata “ex-Stecav”), è vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli. L’area viene riservata per la sosta dei veicoli di Polizia, Soccorso e Protezione Civile e per i veicoli dei componenti il C.O.C. (centro operativo comunale).

L’ingresso in provincia di Como sarà verso le 14.45 a Bellagio

L’attenzione dovrà comunque essere alta su tutto il tracciato. L’ingresso in provincia di Como sarà verso le 14.45 a Bellagio. l consiglio della polizia locale è di muoversi per tempo e di raggiungere la città solo se strettamente necessario. L’appello, in particolare, riguarda la strada Lariana, che è sì aperta, ma dove il rischio di lunghe code, fin dal mattino, è molto alto. Ulteriore richiesta è quella di prestare attenzione alle uscite dai passi carrai privati che si affacciano sul percorso. L’appello varrà non solo in città ma lungo tutto il tracciato della gara che ricordiamo è iniziata alle 10:05 da Bergamo.