Maltempo in arrivo a Como. La protezione civile della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo per rischio idrogeologico per Lario e Prealpi occidentali. L’allerta gialla, criticità ordinaria, inizierà alle 6 di domani per terminare alle 23.

Le previsioni meteo

Come comunica il bollettino della protezione civile, sono attese precipitazioni sparse, anche sotto forma di rovesci, più insistenti sui settori di pianura e prealpini occidentali. Previste piogge da deboli a moderate insistenti per l’intera giornata. I fenomeni temporaleschi sono più probabili tra mattina e pomeriggio. Non sono esclusi accumuli di pioggia fino a 30-50 millimetri su Lario e prealpi occidentali.