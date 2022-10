La difficoltà uditiva è in aumento sia per il normale invecchiamento della popolazione, sia a causa dei forti rumori a cui siamo spesso esposti. In Svizzera si stima che il 10% delle persone sotto i 64 anni di età abbiano problemi d’udito, come pure il 20% delle persone tra i 65 e i 74 anni e il 36% delle persone sopra i 75 anni di età. Nell’ambito delle iniziative per i 30 anni di attività di ATiDU, la Scuola specializzata superiore d’arte applicata del CSIA ha realizzato una serie di progetti che hanno come obiettivo quello di creare ponti tra i deboli d’udito e gli udenti attraverso la sensibilizzazione e l’informazione.

Un nuovo sito internet

Gli studenti e le studentesse per secondo anno di formazione in Design visivo hanno presentato al numeroso pubblico presente all’Istituto cantonale di economia e commercio di Bellinzona il nuovo sito internet, denominato “Un vero amico”, realizzato a scopo educativo, accompagnato da un gioco didattico in realtà aumentata (AR) e da una serie di animazioni tridimensionali, il cui scopo è quello di presentare le regole della corretta comunicazione con soggetti ipoacusici.

Il sito “Un vero amico” si indirizza principalmente al pubblico dei primi anni delle scuole medie, informando i ragazzi sui pericoli legati all’ascolto di suoni e musica a volume eccessivo, nel contempo il gioco in AR rafforza lo scopo educativo del sito, suggerendo soluzioni per la protezione dell’apparato uditivo dei ragazzi, in modo divertente, coinvolgente e al passo coi tempi.