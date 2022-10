Davanti a oltre 2mila spettatori (2.134 per la precisione) Cantù conquista la prima vittoria casalinga della stagione. Dopo l’esordio vittorioso contro Milano in trasferta oggi sul parquet di Desio ha superato Rieti per 66-49. E resta a punteggio pieno nel Girone Verde di serie A2. A inizio gara gli Eagles hanno ricordato il compianto presidente della Briantea84, Alfredo Marson, con lo striscione: “Alfredo canturino vero, per sempre nei nostri cuori”.

Coach Sacchetti ha dovuto fare a meno di Stefanelli, mentre Ceccarelli rinuncia a Geist.

I parziali 17-13, 14-11, 15-10, 20-15 hanno sempre visto avanti i padroni di casa.

Prossimo match il 16 ottobre in trasferta contro Cremona alle 18.

Le parole di coach Sacchetti

«Volevamo i due punti e ce li prendiamo, per il resto salvo poco o nulla di questa partita – spiega coach Meo Sacchetti -. I nostri giocatori hanno ottime qualità al tiro, lo sappiamo, quindi non possiamo assolutamente pensare di scendere in campo tirando con certe percentuali. Possiamo e dobbiamo fare molto di più, non sono per niente soddisfatto. Non voglio essere ripetitivo, ma manca ancora il sorriso sul volto di diversi giocatori, così non ci siamo. Bene la partita di Nikolic e mi è anche piaciuto l’impatto del giovane Borsani, che si è mosso con disinvoltura».