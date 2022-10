Oggi, in base al monitoraggio sulla diffusione della pandemia è ancora in crescita il dato sui ricoveri. Con 12.465 tamponi effettuati è di 2.229 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia, con un tasso di positività che scende al 17,8% (ieri era al 19,8%).

Il numero di pazienti ricoverati nelle terapie intensive è in lieve calo nelle terapie intensive, sono in tutto14 (ieri erano 15). Cresce invece il numero dei letti occupati nei reparti ordinari dove sono 33 in più di ieri per un totale di 953 pazienti ricoverati. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 12, 42.669 da inizio pandemia.



Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 621 contagi (di cui 314 in città), a Bergamo 164, a Brescia 367, a Como 189, a Cremona 63, a Lecco 84, a Lodi 39, a Mantova 82, a Monza e Brianza 222, a Pavia 146, a Sondrio 86 e a Varese 96.