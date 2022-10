I filmissimi tutte le sere su Etv a partire dalle 23.

La settimana si apre con pellicola drammatica Down in the valley che racconta la storia di un giovane folle che perde la testa per una diciassettenne alla ricerca dell’amore a tutti i costi. E prosegue nella serata di martedì con Judgment day, film di fantascienza, un enorme meteorite sta per oltrepassare l’atmosfera terrestre, per seminare panico e distruzione sul pianeta Terra.

Mercoledì in programma La profezia-Revelation, il cielo è solcato da missili nucleari che terrorizzano il mondo. All’improvviso i missili spariscono dal radar, ma non sono i soli a scomparire.

Giovedì la programmazione prevede Capoblanco. Al largo del villaggio peruviano di Caboblanco, i fondali marini celano il relitto della nave ‘Britannia’, carica di un tesoro incalcolabile frutto dei saccheggi compiuti dai nazisti nelle chiese e nelle sinagoghe di mezza Europa.

Venerdì sera è il turno della pellicola Il replicante. Packard Walsh ha un’officina in un paese dell’Arizona, ma di mestiere si diverte a sfasciare macchine in corse spericolate.

Sabato alle 23 in palinsesto E’ troppo facile. Un’anziana signora sta tornando al suo villaggio per rivelare alla polizia chi è l’autore di tre recenti omicidi, ma viene a sua volta uccisa non appena scesa alla stazione. Un turista americano che l’ha conosciuta in treno inizierà ad indagare.

Infine domenica sullo schermo Amsterdamned film giallo. Un mostro nero esce dai canali di Amsterdam e uccide. Questo almeno è quello che racconta l’unica testimone del primo omicidio all’ispettore incaricato del caso che poi avvierà le ricerche.

L’appuntamento con i filmissimi è ogni sera su Etv a partire dalle 23.