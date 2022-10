Natale a Como, pubblicato all’albo pretorio del Comune di Como l’avviso pubblico per il mercatino di casette. Si tratta del bando per l’organizzazione delle 73 casette di Natale che – a partire dal 26 novembre e fino all’8 gennaio – saranno disposte in piazza Cavour, via Corridoni e piazza Grimoldi. Non più dunque un unico bando per aggiudicarsi il Natale comasco. Diversamente dal passato infatti l’amministrazione ha deciso di riconsiderare il modello organizzativo finora seguito e di procedere con bandi distinti per favorire una maggiore concorrenza.

Tra 17 giorni è prevista la scadenza del bando. I partecipanti dovranno presentare domanda di occupazione del suolo pubblico entro le 23.59 del 27 ottobre.

“Non si tratta dell’unico avviso – ha spiegato l’assessore al Commercio del Comune di Como Michele Cappelletti – In questi giorni stiamo lavorando agli altri bandi, e precisamente a quelli che riguardano la gestione della ruota panoramica, della pista del ghiaccio, delle giostre e infine l’attività di ristorazione”.

Poi ha aggiunto: “A breve usciranno anche questi ultimi avvisi”.

Intanto – come annunciato nei giorni scorsi – chi si aggiudicherà il mercatino natalizio dovrà provvedere alla pulizia e alla sicurezza dell’area e dovrà occuparsi delle attività di spettacolo e di intrattenimento in piazza Perretta o in altre piazze cittadine e organizzare lo spettacolo pirotecnico. Inoltre, si legge nel documento, al fine di favorire al massimo la partecipazione, non possono essere assegnate più di due casette al medesimo ambulante. Infine per l’organizzatore (ma non per gli operatori delle casette) è previsto l’obbligo di contabilizzare e rendicontare il ricavato e l’obbligo di devolvere il 10% del proprio fatturato – entro il 31 marzo prossimo – “a favore di associazioni/organizzazioni no profit che saranno indicate dall’amministrazione comunale”.