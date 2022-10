Inizia questa sera il corso per arbitri di calcio organizzato dall’Aia di Como. Possono iscriversi – anche last minute – persone di età compresa tra i 14 e i 40 anni. Le lezioni sono completamente gratuite. Per i nuovi arbitri ci saranno divisa ufficiale, crediti formativi, possibilità di entrare negli stadi e pagamento per le partite dirette. L’appuntamento è fissato per questa sera alle 20.30 ad Albate, nella sala civica Cascina Masse, in via Sant’Antonino 4.

Per la sede lariana dell’associazione è una fase in cui c’è una crisi di vocazioni e non è semplice poter garantire il servizio per tutti gli incontri del territorio. A fronte di questa situazione non facile, Como ha portato ad alti livelli una serie di suoi esponenti. Andrea Colombo dirige gare in serie A e B. Alessandro Di Graci e Mattia Caldera fischiano in C, insieme all’assistente Michele Piatti. Arbitrano in D Daniele Chindamo, Michele Pasculli, Stefano Raineri, Francesco Saffioti e svolgono il ruolo di assistenti Cristiano Annoni, Simone Corbetta, Thomas Vora. Gli arbitri nazionali di Calcio a 5 sono Maurizio Franco, Antonio Puzzonia e Silvia Volonterio. Como esprime anche il presidente regionale, Emilio Ostinelli.

In totale, nella stagione sportiva 2021-2022 grazie al supporto di 186 arbitri sono state designate 2.524 gare in tutta la provincia di Como.

Alessandro Di Graci, direttore di gara in serie C