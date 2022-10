“È necessario, visto che l’area è sempre piena, introdurre un sistema di pagamento”: l’annuncio del sindaco di Como Alessandro Rapinese, ieri sera in consiglio comunale, riguarda il nuovo parcheggio della stazione unica di Camerlata. Il posteggio, inaugurato lo scorso 4 agosto, con 290 posti auto gratuiti messi a disposizione dei viaggiatori e dei pendolari che ogni giorno utilizzano il treno per dirigersi verso Milano o la Svizzera, diventerà a pagamento.

“Si parla di una tariffa calmierata – ha spiegato il sindaco – Potranno essere anche 50 o 10 centesimi, ma non si può pensare in un’area così vitale a servizio di due stazioni di dimenticare lì l’auto per 40 giorni. Significa intasare un servizio pubblico. Queste persone devono poter essere sanzionate. È fondamentale che ci sia una turnazione perché si tratta di un parcheggio di una stazione di interscambio”.

La tariffa dovrebbe essere introdotta in tempi brevi. “Ho già sollecitato gli uffici comunali – dice Rapinese – Si tratta solo di una questione tecnica”.

“In questi mesi abbiamo monitorato l’utilizzo dell’area di parcheggio della stazione unica – aggiunge l’assessore comunale all’Urbanistica, Enrico Colombo – E si è verificato quello che avevamo ipotizzato. I posteggi vengono utilizzati dai residenti, che lasciano lì l’auto per giorni. Abbiamo così deciso di introdurre gli stalli blu con una tariffa che potrà variare da 50 centesimi a massimo 2 euro per tutta la giornata, come avviene nel parcheggio di Grandate. Quando la gestione passerà a Csu (Como servizi urbani) saranno posizionati i parcometri e la segnaletica per la sosta a pagamento”.

Lo stesso avverrà per il posteggio della stazione di Camerlata. “Dovremo riqualificare l’area, – annuncia Colombo – sistemando la pavimentazione e introducendo gli stalli blu. Speriamo di riuscire a realizzare i lavori entro l’anno”.