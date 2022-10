Il Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este su Etv. Oltre otto ore di trasmissione in diretta per la gara in programma venerdì 21 e sabato 22, che è stata presentata questa mattina.

Ancora una volta l’evento lariano sarà decisivo per decidere il vincitore del Campionato italiano asfalto 2022.

In lizza, per la conquista dello scudetto, cinque piloti, Marco Signor, Simone Campedelli, Corrado Pinzano, Giuseppe Testa e il comasco Corrado Fontana. Tra le iscrizioni pervenute quella del norvegese Mads Ostberg, in passato protagonista del campionato mondiale. Un atteso protagonista sarà il già citato Corrado Fontana, in lizza per lo scudetto tricolore. Per lui già otto vittorie nella gara di casa. Fatto curioso. Quest’anno avrà tra gli avversari suo papà Luigi e il figlio Matteo.

I percorsi dell’evento saranno nel solco della tradizione, sui tratti del Triangolo Lariano, al venerdì, e delle valli ad Ovest del lago, al sabato. Cambia lo shakedown, il test delle vetture in assetto da gara, spostato dalla Valfresca in una zona compresa tra Colverde, Villa Guardia, Lurate Caccivio e Olgiate Comasco.

Espansione Tv sarà ancora una volta in prima fila. Venerdì 21 saranno trasmessi la partenza da piazza Cavour (in onda dalle 16.30 alle 18.30) e riordino e assistenza (dalle 20 alle 21).

Sabato appuntamento dalle 10.30 alle 12.30 (primo passaggio sulle prove Alpe Grande e Val Cavargna) e dalle 15.15 alle 18.30 (secondo transito sulle stesse speciali e arrivo da piazza Cavour).

Un evento decisivo per l’assegnazione del titolo tricolore Rally Asfalto e che è stato inserito anche in alcuni campionati monomarca. Alla gara principale sono stati aggiunti anche la prova riservata alle vetture storiche e un trofeo di regolarità.

Fra i trofei, quello di Villa d’Este, che andrà al comune abbinato al vincitore della gara e i riconoscimenti alle memoria di Paolo Brenna, storico coordinatore della corsa, del promoter Enrico Manzoni e del pilota Christian Bianchi.