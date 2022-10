Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A2, in direzione sud all’altezza di Lamone. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di un autocarro, un cittadino bulgaro, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo, che ha sbandato centrando lo spartitraffico centrale.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano e i vigili del fuoco, che hanno liberato l’autista dall’abitacolo. In base a una prima valutazione medica, l’uomo non avrebbe riportato ferite. Lo spartitraffico è stato seriamente danneggiato per una novantina di metri.

Per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada, sono state chiuse alla circolazione le corsie di sorpasso sia in direzione sud sia in direzione nord. Inevitabili i disagi al traffico. La polizia cantonale si è occupata di effettuare i rilievi del caso. La viabilità è stata nel frattempo ripristinata.