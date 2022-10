Arriva a Como la Settimana nazionale della Protezione Civile. L’evento, arrivato alla quarta edizione, si svolge lungo tutta una settimana dal 10 al 16 ottobre. L’appuntamento a Como è per domani nella Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali.

Il dibattito con gli studenti

Numerose le attività organizzate d’intesa con la Prefettura di Como. Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella scuola Da Vinci-Ripamonti, all’interno del progetto dei CPPC (Centro di Promozione di Protezione Civile, di cui la scuola è capofila in provincia), si terrà un dibattito tra studenti, componenti e strutture di protezione civile. Presenti il prefetto di Como Andrea Polichetti, il presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca, il sindaco di Blevio Alberto Trabucchi. Per la Regione Lombardia il funzionario dell’Unità Operativa Protezione Civile Alberto Bruno. E inoltre l’assessore comasco alla Protezione Civile, Michele Cappelletti. Non mancheranno esponenti del volontariato di Protezione Civile, di Areu 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. A moderare il dibattito sarà il direttore di Etv, Andrea Bambace. Oltre agli studenti della Ripamonti presenti alcune classi dell’I.T.I.S. Magistri Cumacini di Como e del Liceo Artistico “Melotti” di Cantù.

Gli eventi del pomeriggio

Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00, tutte le strutture operative coinvolte si sposteranno ai Giardini a Lago per incontrare i cittadini testimoniando da vicino le proprie attività con uomini e mezzi del soccorso. Per il volontariato di protezione civile saranno presenti le specializzazioni (idrogeologico, antincendio boschivo) e i cinofili.

La settimana si concluderà il 15 e 16 ottobre con “Io Non Rischio”

La settimana si concluderà il 15 e 16 ottobre con “Io Non Rischio”. Si tratta della campagna nazionale sulle buone pratiche di protezione civile. Previste iniziative sia in presenza che in modalità digitale in sei comuni della Provincia di Como: Como, Cantù, Erba, Cernobbio, Asso e Senna Comasco.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sulle tematiche della protezione civile.