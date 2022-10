Fumetti, giochi e cultura pop. E ancora, cartoni animati, anime giapponesi e supereroi americani. E’ il programma di Como Fun, la manifestazione all’insegna della creatività che si terrà a Lariofiere di Erba sabato 15 e domenica 16 ottobre. 15

60 espositori e un’agenda fitta per far divertire fianco a fianco i nostalgici dei fumetti d’antan e i giovanissimi patiti dei videogiochi e del K-Pop. Sabato, il Concerto di Cristina D’Avena voce simbolo dei cartoni anni 80 mentre domenica quello di Giorgio Vanni interprete di sigle celeberrime come Pokémon e Dragon Ball. A coinvolgere il pubblico, anche il presentatore di Art Attack Giovanni Mucciaccia, il divulgatore di You Tube Barbascura e lo Chef Hiro che cucinerà i piatti mitici delle animazioni giapponesi. Ma oltre allo svago, saranno approfonditi temi come l’educazione al gioco responsabile e le nuove frontiere della realtà virtuale.

Como Fun, per la prima volta a Lariofiere, sarà visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 19. I biglietti sono acquistabili sia online che in cassa e per i bambini fino a 6 anni l’ingresso sarà invece gratuito.