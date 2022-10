Chiasso, intercettato quasi un milione e mezzo di euro non dichiarato. Maxi sequestro di valuta sul confine. I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Como in servizio alla Sezione Operativa Territoriale di Chiasso e i militari della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, hanno fermato una coppia di coniugi su un treno proveniente dalla Svizzera e diretto in Italia. Hanno intercettato complessivamente 1.454.010 euro non dichiarati.



Alla domanda di rito se trasportassero qualcosa da dichiarare hanno risposto di no. Ma la risposta evasiva non ha convinto. La coppia è stata accompagnata negli uffici doganali per i controlli di rito. In base a quanto è emerso la moglie viaggiava con 50mila euro, il marito aveva nel bagaglio, oltre ad una parte nascosta sempre tra i vestiti, poco più di un milione e 400mila euro, prevalentemente in banconote da 500 euro.



Per la donna è stato possibile accedere all’istituto dell’oblazione immediata, con una sanzione da 6.000 euro. Nell’altro caso, invece, l’eccedenza di valuta trasportata oltre i diecimila euro superava la soglia di 40.000 euro. Somma stabilita come una delle condizioni di accesso all’istituto dell’oblazione immediata. Pertanto, nel rispetto della normativa valutaria, sequestrato il 50% della somma eccedente (per un importo pari a 697.010 euro) a garanzia del pagamento della sanzione che sarà emessa con apposito provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze.