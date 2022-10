La terza giornata del campionato di serie A2 girone verde prevede il primo match clou della stagione per Cantù. L’Acqua S. Bernardo sfiderà domani in trasferta alle 17 la Vanoli Cremona.

I precedenti nelle partite ufficiali sono a favore dei canturini con 16 vittorie su 24 gare disputate. Nell’ultima stagione in serie A1, nel 2020/2021, un successo per parte. Poco meno di un mese fa la sfida ai quarti di finale di Supercoppa di serie A2 con la vittoria dei cremonesi di coach Demis Cavina.

Cantù e Cremona sono appaiate in vetta alla classifica del girone verde. Entrambe hanno infatti vinto nelle prime due giornate. Tutti i giocatori disponibili in casa Cremona, mentre Cantù dovrà ancora fare a meno di Francesco Stefanelli.

“Ieri si sono allenati anche Nicola Berdini e Stefan Nikolic – spiega coach Meo Sacchetti – Stefanelli invece non ci sarà, non ha ancora recuperato e sta facendo degli ulteriori controlli. Porteremo in trasferta tre ragazzi delle giovanili, Guglielmo Borsani, Gregorio Meroni e Davide Brembilla”.

“Ho visto qualcosa di buono in allenamento durante la settimana – aggiunge Sacchetti – Sicuramente voglio che si diventi ancora di più un insieme di squadra. Serve maggiore coinvolgimento di tutti, ma sto comunque vedendo dei passi avanti. Sono fiducioso, abbiamo grandi margini di miglioramento. Quando saremo a regime e ci conosceremo meglio, le cose migliori verranno fuori”.

Sacchetti è un ex della sfida e a Cremona ha vinto la Coppa Italia nel 2018/2019. “Ho passato degli anni molto belli a Cremona e mi porto dietro degli ottimi ricordi – dice il coach – A livello tecnico Cremona ha allestito una squadra ambiziosa. Ci attende una partita ostica”.