Basket. Prima sconfitta stagionale per la Pallacanestro Cantù. Nello scontro di vertice del PalaRadi di Cremona i brianzoli sono stati sconfitti dai padroni di casa per 65 a 54. Cremona è ora sola in testa alla classifica di A2, girone verde, a punteggio pieno. Una sfida che in sostanza non è mai stata in dubbio, con i locali sempre avanti e Cantù che non ha saputo sfruttare al meglio – con una serie di errori – le opportunità per cercare di avvicinare gli avversari. Lo testimoniano i parziali del match: 25-16, 18-14, 9-12, 13-12. La San Bernardo è ora attesa da due sfide casalinghe al PalaDesio. Il 23 ottobre riceverà Treviglio, il successivo giorno 30 Trapani.

“Abbiamo giocato un brutto primo tempo – ha commentato coach Sacchetti – Abbiamo patito la fisicità dei nostri avversari.

La seconda parte è stata migliore, ma abbiamo pagato cari errori quando potevamo farci sotto. Canestri che solitamente i miei giocatori, per caratteristiche, non dovrebbero sbagliare.

Tengo di buono l’atteggiamento. Poteva essere una brutta sconfitta, ma mi tengo la reazione di orgoglio della mia squadra.

Cremona ha avuto dei meriti, ma noi purtroppo abbiamo agevolato gli avversari in determinate situazioni”