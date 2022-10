Lavori in città, dopo il cantiere sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso partito lo scorso 3 ottobre, gli interventi – partiti a inizio settimana – per la realizzazione della rotatoria di villa Olmo tra le vie Per Cernobbio e Bellinzona, dalla prossima settimana scatteranno i lavori in via Borgovico vecchia a Como.

Nella settimana del 17 ottobre scatterà infatti la nuova fase di interventi ai sottoservizi in via Borgovico vecchia. I primi scavi sulla via – partiti a inizio marzo scorso – avevano riguardato la riqualificazione della rete dell’acquedotto. Ora come detto i lavori riguarderanno i sottoservizi e in particolare gli allacci di acqua e gas. Come avvenuto per la prima fase di interventi anche in questo caso i lavori comporteranno delle chiusure temporanee della strada.

Cantieri in contemporanea che rischiano di mandare in tilt la viabilità nel capoluogo lariano.

Nei giorni scorsi intanto l’amministrazione aveva fatto sapere che l’obiettivo è ripristinare la viabilità cittadina entro Natale.

