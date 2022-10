Como Fun a Lariofiere. Successo per la prima edizione di Como Fun. Oltre 21mila visitatori alla nuova fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop a Lariofiere di Erba.

La due giorni di Como Fun si è chiusa ieri e ha conquistato grandi e piccini: interesse e curiosità per gli stand di gadget e fumetti, gli spettacoli dal vivo e tutte le attività dedicate ai videogames, ai mattoncini e al modellismo. Interesse per gli spettacoli, sabato le sigle animate di Cristina D’Avena e domenica i successi di Giorgio Vanni, da Pokémon a Dragon Ball. In molti sono arrivati a Lariofiere per incontrare Debora Magnaghi, Danilo Bertazzi e Giovanni Muciaccia, volti degli storici programmi per ragazzi. E ancora: il divulgatore di You Tube Barbascura e lo Chef Hiro che ha cucinato i piatti delle animazioni giapponesi.

“Como Fun ha superato le nostre aspettative – ha dichiarato il direttore artistico di Como Fun, Lucio Campani – il pubblico ha affollato i padiglioni fin dalle prime ora di apertura, partecipando numeroso a tutti gli spettacoli. Siamo orgogliosi e soddisfatti per la risposta di un territorio in cui abbiamo creduto fortemente, e che si conferma terreno ideale per un progetto a lungo termine. Da domani cominceremo a lavorare a un’edizione 2023 ancora più ricca”.

“Contenti dell’ottimo risultato ottenuto – ha detto il Presidente di Lariofiere, Fabio Dadati – Tra i nuovi obiettivi che si pone il centro espositivo e congressuale è quello di ampliare l’offerta fieristica, aggiungendo nuovi titoli alle già collaudate manifestazioni storiche”.