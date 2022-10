Investito mentre era in sella alla sua bicicletta a Fino Mornasco, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale un uomo comasco di 45 anni. L’incidente è avvenuto attorno alle 15.30 in via Tevere. Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per ricostruire la dinamica del tragico schianto.

Il ciclista, dalle prime informazioni si stava immettendo sulla strada da uno stop quando, per cause ancora da chiarire, è stato investito da un’auto condotta da un 55enne. Il conducente della vettura si è subito fermato e sono stati chiamati i soccorsi.

Il ciclista è stato sbalzato a una decina di metri e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. All’arrivo dell’automedica del 118 e dell’ambulanza della Croce Azzurra di Como, il 45enne era in arresto cardiaco. Sono state avviate le manovre di rianimazione e l’uomo è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna. E’ purtroppo morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale di Fino Mornasco. Informato il magistrato di turno in procura a Como, Giuseppe Rose, che ha aperto un’indagine.