Incidente poco prima delle 17 a Bellinzona, ferite serie per una bambina di 11 anni. In base a quanto ricostruito dalla polizia cantonale la bimba stava attraversando la strada quando un’auto guidata da un 73enne svizzero l’ha investita in via Mirasole. Sul posto l’intervento degli agenti e, in supporto, dei colleghi della Polizia della Città di Bellinzona.

Immediato l’arrivo dei soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che, dopo aver prestato le prime cure alla bambina, l’hanno trasportata in ambulanza all’ospedale. In base a una prima valutazione la 11enne ha riportato serie ferite, ma non sarebbe in pericolo la vita.