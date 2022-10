I temuti disagi si sono trasformati in realtà. Con l’avvio del cantiere in via Borgovico vecchia a Como, inevitabili le conseguenze sul traffico cittadino. Con un allungamento dei tempi di percorrenza per gli automobilisti che già quotidianamente si mettono in coda nell’ora di punta del rientro. C’è chi ha impiegato 40 minuti per attraversare la città con partenza da Cernobbio e destinazione a Camerlata.

Il cantiere – che proseguirà per i prossimi 30 giorni come spiegano dal Comune – si somma ad altri interventi in corso. In primis ai lavori sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso e a quelli per la realizzazione della rotatoria di villa Olmo tra le vie Per Cernobbio e Bellinzona.

In via Borgovico vecchia al via dunque la nuova fase di interventi che riguarda i sottoservizi e in particolare acqua e gas. I primi scavi sulla via – partiti a inizio marzo scorso – avevano riguardato la riqualificazione della rete dell’acquedotto. Come avvenuto allora, anche in questo caso i lavori comporteranno delle chiusure temporanee della strada, sufficienti però a causare ripercussioni sulla già fragile viabilità comasca.