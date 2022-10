Si è svolto questa mattina a Palazzo Cernezzi il sorteggio dei posti auto per residenti gestito da Como Servizi Urbani. “Circa 20 persone si sono presentate oggi in Sala Stemmi – fanno sapere da Csu – Un numero in linea con gli anni precedenti. Tra un mese si avrà un quadro più chiaro della situazione. La lista di attesa si aggiornerà automaticamente in relazione alle scelte degli assegnatari e a eventuali rinunce. Già da oggi è possibile vedere sulla piattaforma se si è stati sorteggiati per un posto auto”.

Entro il termine previsto, sono arrivate a Csu 1.210 domande regolari di abbonamento agevolato, dunque per gli stalli blu, a fronte di 992 permessi disponibili. Le richieste sono aumentate rispetto al 2021, quando ne erano state presentate 1.112. Sono invece 669 per 379 permessi disponibili le domande per i posti riservati, dunque per gli stalli gialli. Lo scorso anno erano state 589.

Chi sarà sorteggiato e otterrà il contrassegno per il 2023 riceverà una comunicazione via mail con le modalità di pagamento. La quota potrà essere versata dal 24 ottobre al 15 novembre. In caso di mancato pagamento l’assegnazione decadrà.

Gli assegnatari con pagamento regolare potranno fruire dei posti auto dal primo gennaio fino al 31 dicembre 2023: i permessi attualmente in vigore scadranno alla fine del 2022.