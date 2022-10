Quasi 10mila sanzioni nei due mesi estivi a Como tra luglio e agosto per un totale di oltre 700mila euro di entrate previste per le casse comunali.

Complessivamente le multe per violazioni al codice della strada – per i cittadini italiani – sono state 9.665. Per i residenti all’estero è prevista, infatti, una procedura differente.

In totale le entrate relative alle infrazioni al codice della strada ammontano a più di 345mila euro per il mese di luglio e quasi 300mila per agosto. La somma, come detto, supera i 700mila euro. Cifra – è bene precisarlo – che si riferisce agli accertamenti e non all’incassato da parte del Comune.

Dei 9.665 atti, 8.115 risultano definiti tramite pagamento agevolato (che prevede uno sconto del 30% se corrisposto nei primi 5 giorni dalla contravvenzione).