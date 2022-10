Superata la quota di 100 iscritti nelle vetture moderne: partenza a gonfie vele per l’edizione 2022 del Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este, in programma venerdì e sabato prossimi. La gara valida per il Campionato italiano asfalto – decisiva per l’assegnazione del titolo 2022 – avrà un’ampia copertura in diretta su Etv. Venerdì 21 saranno trasmessi la partenza da piazza Cavour (in onda dalle 16.30 alle 18.30) e riordino e assistenza (dalle 20 alle 21). Sabato appuntamento dalle 10.30 alle 12.30 (primo passaggio sulle prove Alpe Grande e Val Cavargna) e dalle 15.15 alle 19 (secondo transito sulle stesse speciali e arrivo da piazza Cavour).

Un elenco partenti corposo (103 concorrenti con vetture moderne, 117 in totale con Rally Storico e Regolarità Sport) e di alta qualità con piloti e navigatori che arrivano anche da altri Paesi: Finlandia, Svezia, Norvegia, Slovenia, Svizzera, San Marino.

I primi a partire saranno i cinque piloti in lizza per lo scudetto 2022, nell’ordine Marco Signor, Simone Campedelli, Corrado Pinzano, Corrado Fontana (già otto volte vincitore nella corsa di casa) e Giuseppe Testa. Guest star, con il numero 7, il norvegese Mads Ostberg, per anni protagonista del Mondiale Wrc e vincitore del Rally del Portogallo nel 2012. Non mancheranno driver comaschi che in passato hanno trionfato sulle strade amiche come Carlo Galli (1989, 1990 e 1995), Marco Silva (2000 e 2002), Kevin Gilardoni (2019) e Felice Re (1998, 1999 e 2004). Altri nomi noti lariani al via, Andrea Spataro, Luca Ambrosoli, Maurizio Mauri, Marco Roncoroni, Alex Vittalini e Giacomo Ortelli.

Per quanto riguarda gli equipaggi che giungono dall’estero, oltre ai numerosi svizzeri e al già citato Ostberg, spiccano nell’elenco lo sloveno Bostjan Avbelj, il greco Ieremiadis Sotiris e il finlandese Markus Manninen.

Il programma dell’evento prevede domani dalle 17 alle 21 in città il ritiro dei road book, che proseguirà giovedì, giornata dedicata alle ricognizioni e alle verifiche tecniche. Il rally entra nel vivo venerdì alle 9, con lo shakedown – la prova delle auto in assetto da gara – nell’Olgiatese. Dopo la partenza da piazza Cavour, alle 16.51 (come detto in diretta su Etv) sono previste le prime tre prove speciali nel Triangolo Lariano: “Bellagio” (ore 17.53) e “Sormano-Zelbio-Nesso” (ore 18.32 e 22.09).

Dopo il riordino serale a Como in via Paoli – anche questo su Etv con le interviste ai protagonisti – sabato la seconda e ultima giornata per la manifestazione con i tratti cronometrati “Alpe Grande” (ore 10.05 e 15.20) e “Val Cavargna” (ore 10.56 e 16.11). La conclusione con l’arrivo in piazza Cavour alle 18.30, con la premiazione dei protagonisti. In origine il traguardo era stato fissato alle 18, ma è stato posticipato per ragioni di sicurezza legate alla disputa della gara di calcio fra Como e Benevento (squadre in campo alle 14).

Proprio per il match tra lariani e campani parte della logistica del rally – tra centro città e Lazzago – è stata cambiata. Un evento, quello motoristico, la cui data era nota da un anno: da parte della società e degli organi calcistici sarebbe servita più lungimiranza, magari con lo spostamento alla domenica, come era avvenuto lo scorso 8 ottobre, quando, per la presenza del Giro di Lombardia sul Lario, Como-Perugia era stata traslata al giorno 9. Un cambiamento che aveva anche portato bene, visto che è stata – finora – l’unica affermazione degli azzurri nell’attuale campionato di serie B.