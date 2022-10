Covid in Canton Ticino, resta ancora alto il numero di contagi e le ospedalizzazioni, seppur in diminuzione rispetto alla settimana precedente. Negli ultimi sette giorni ci sono stati 2.728 nuovi contagi (la scorsa settimana erano 3.044). Le persone attualmente ricoverate in isolamento sono 157 mentre sono dieci quelle che si trovano nei reparti di terapia intensiva. Infine nell’ultima settimana sono stati registrati 9 decessi che portano il totale da inizio pandemia a 1.248.

Covid in Canton Ticino

“Nelle ultime settimane vi è stato un aumento importante dei nuovi casi e delle ospedalizzazioni, raddoppiate nelle settimane precedenti. L’aumento di persone ricoverate in terapia intensiva e il numero di decessi sono probabilmente in relazione allo spostamento temporale tra infezione, ricovero e complicazioni, che rispecchia la crescita rapida delle settimana pregresse – si legge nella nota dell’Ufficio del medico cantonale – Il virus continua a diffondersi rapidamente nella popolazione, con qualche segno di minor rapidità. Non è tuttavia possibile al momento concludere se vi sia un reale inizio di stabilizzazione della crescita. La situazione resta sotto stretto monitoraggio”. Ufficio dal quale vengono, inoltre, ricordate le misure di base di protezione (igiene delle mani, distanza, arieggiare i locali). Si invita la popolazione a indossare la mascherina negli spazi chiusi, sui trasporti pubblici e nei luoghi affollati. E, per quanto riguarda la vaccinazione di richiamo – la cui campagna è iniziata l’11 ottobre – ne viene ribadita l’importanza e raccomandata alle persone più vulnerabili.

