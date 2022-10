La Regione fa fronte comune: “Il Patria è patrimonio storico e culturale di Como, non si può abbandonare”. A rispondere all’appello lanciato nei giorni scorsi da Enrico Guggiari, presidente della società che si è aggiudicata il bando per la gestione del piroscafo, sono i comaschi Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale della Lombardia e Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd. Entrambi ribadiscono che in questa partita bisogna fare fronte comune.

Le parole di Alessandro Fermi

“Ritengo inaudito e inaccettabile che la Navigazione non possa mettere a disposizione infrastrutture e personale necessari per il recupero dell’imbarcazione”. Ha detto Fermi. “Mi sembra un atteggiamento di chiusura rispetto alle istanze che hanno valore per il territorio” ha aggiunto ribadendo il tema della regionalizzazione del servizio di navigazione, attualmente in mano allo Stato. “Un progetto di cui si discute da anni e chiesto più volte per i laghi lombardi – dice ancora Fermi – quello del Patria è un esempio concreto perché consentirebbe un approccio diverso e potrebbe rispondere più velocemente alle istanze locali. Mi auguro che il nuovo governo riesca a centrare l’obiettivo e se questo non fosse possibile in tempi brevi almeno – conclude – che possa dare una risposta e un’attenzione su questo tema”.

“Governo regionale e nazionale hanno ora lo stesso indirizzo e su questo tema potrebbero dialogare e arrivare a una conclusione in tempi rapidi” commenta il consigliere regionale del Pd, Angelo Orsenigo. Ma il recupero dello storico piroscafo è un tema che non ha colore politico. “Dal canto nostro – sottolinea – come consiglieri possiamo far fronte comune presentando una mozione che impegni la giunta ad attivarsi con gli organi competenti”. “Il Patria è un’icona del nostro territorio e del nostro Lago, lasciarlo fermo in preda al degrado non è una risposta per i comaschi”. E sulla regionalizzazione del servizio Orsenigo conclude “Sarebbe fondamentale. E’ un tema che ritorna, serve la volontà da parte di tutte le forze politiche. Ora in regione e nel governo centrale che si sta formando ci sono gli stessi partiti, possono dunque accelerare”.