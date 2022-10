Malati stabili nei reparti ordinari dopo giorni di numeri in risalita, ma aumentano i degenti più gravi, ricoverati nelle terapie intensive. In Lombardia il tasso di positività si attesta nell’ultimo bollettino sull’andamento del contagio al 18,7%. Sono 8.230 i nuovi positivi accertati con 43.994 tamponi effettuati tra rapidi e antigenici.

I pazienti ricoverati in ospedale e positivi al Covid sono 1.192, lo stesso numero di ieri. Sono saliti a 23 invece, 4 in più rispetto a ieri i degenti in condizioni gravi, che hanno bisogno di assistenza in terapia intensiva. La Lombardia conta ancora 17 vittime del virus, per un totale dall’inizio della pandemia di 42.844 persone che hanno perso la vita.

La provincia di Milano supera i 2mila casi. Non ci sono altri territorio che registrano contagi a quattro cifre. In provincia di Como sono 585 i nuovi positivi accertati. Nessun territorio conta meno di 100 contagi e il dato più basso è quello di Sondrio, con 178 positivi accertati.