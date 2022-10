Conto alla rovescia per il Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este, in programma venerdì e sabato sulle strade lariane. L’organizzazione oggi ha comunicato una serie di variazioni logistiche. La maggior parte sono legate alla presenza, sabato pomeriggio, della gara di serie B fra Como e Benevento.

La prima, comunque, sarà venerdì, con partenza anticipata di 10 minuti, alle 16.41.

Sabato l’arrivo sarà posticipato di mezz’ora rispetto alla tabella di marcia originaria, quindi alle 18.30 e non alle 18. Ci sarà quindi il posticipo della pubblicazione dell’elenco di vetture in verifica e delle classifiche. Per ragioni di sicurezza il parco chiuso finale sarà posizionato in viale Varese a Como e non più nei pressi dello stadio Sinigaglia in via Corridoni.

La gara lariana sarà decisiva per l’assegnazione del titolo tricolore del campionato asfalto 2022, con cinque piloti in lizza per la vittoria dello scudetto. Le prove speciali saranno fra Triangolo Lariano – venerdì – e le valli Intelvi e Cavargna, sabato.

Espansione Tv sarà ancora una volta in prima fila con nove ore di diretta. Venerdì 21 saranno trasmessi su Etv la partenza da piazza Cavour (in onda dalle 16.30 alle 18.30) e riordino e assistenza (dalle 20 alle 21).

Sabato appuntamento dalle 10.30 alle 12.30 (primo passaggio sulle prove Alpe Grande e Val Cavargna) e dalle 15.15 alle 19 (secondo transito sulle stesse speciali e arrivo da piazza Cavour).

La chiusura strade

Shakedown. Il percorso destinato alle prove delle vetture si trova su una strada tra Olgiate Comasco, Colverde, Villa Guardia e Lurate Caccivio. La chiusura sarà dalle 8 alle 11 e dalle 11.30 alle 14.45.

PS Bellagio. Venerdì 21 ottobre sarà chiuso dalle 16.40 alle 20.30 il tratto che sale da Bellagio a Piano Rancio e poi scende fino a terminare poco prima del Colle del Ghisallo.

PS Sormano-Zelbio-Nesso. Venerdì 21 ottobre sarà chiusa la strada che collega Sormano, Pian del Tivano fino a scendere a Nesso per un totale di 15 chilometri. Gli orari di blocco al traffico, dalle 17.30 alle 20.30 e dalle 21.10 alle 00.30.

PS Alpe Grande. Il tratto si trova in Valle Intelvi, a fianco di San Fedele e Castiglione ed è la strada che porta all’Alpe Grande. Sabato 22 ottobre la chiusura sarà dalle 8.55 alle 12.25 e dalle 14.20 alle 17.40.

PS Val Cavargna. Sabato 22 ottobre chiusura strada dalle 9.25 alle 13.16 e dalle 15.10 alle 18.31. La prova prende il via da Corrido e attraversa tutti i centri della Val Cavargna per poi chiudersi poco prima di Carlazzo.

Consigli per il pubblico

Per chi vorrà seguire le prove speciali, il consiglio è di muoversi per tempo, calcolando che nei pressi dei tratti cronometrati potrebbe non essere semplice trovare un posto auto. Nei tratti di trasferimento gli equipaggi devono rispettare il Codice della Strada. La richiesta, comunque, per chi dovesse precedere una auto da gara, è di cercare di favorire i concorrenti, magari lasciandosi sfilare o accostandosi in un punto non pericoloso per sé e per gli altri. Sulle prove speciali gli spettatori dovranno seguire le indicazioni di commissari di gara e forze dell’ordine. Da evitare i punti pericolosi, segnalati da bandelle di colore rosso. Meglio evitare di camminare lungo le prove stesse ed evitare di occupare la strada in caso di stop della corsa, che potrebbe ripartire in ogni momento.