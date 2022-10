Attore di teatro, cinema e televisione, Andrea Pennacchi sale sul palco di Como con il suo personaggio più famoso: l’ironico e feroce Pojana. La Prosa open del Teatro Sociale debutta quindi mercoledì 26 ottobre, alle ore 20.30, con il volto conosciuto nella trasmissione Propaganda Live per il suo personaggio reso strumento di critica sociale e culturale. Pennacchi verrà accompagnato dai musicisti Giorgio Gobbo e Gianluca Segato.

Dal ruolo di Antonio Monte, l’investigatore braccio destro di Paola Cortellesi nella serie tv Sky Petra, passando per la miniserie di Netflix uscita proprio in questi giorni “Tutto chiede salvezza”, fino all’appuntamento fisso del venerdì sera su La7: Andrea Pennacchi si mostra come un artista versatile, dal cinema, alla tv, fino al teatro.

Il suo personaggio più famoso Franco Ford detto “Pojana” rappresenta una serie di stereotipi enfatizzati e tratti dalla satira. Viene così descritto come il ricco padroncino di un adattamento delle “Allegre comari di Windsor” ambientato in Veneto e dunque con tutte le sue fisse: le armi, i soldi e le tasse. L’obiettivo dell’attore: raccontare le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania erano sconosciute ai più. ”Pojana non si censura mai – spiega l’attore – Come tutte le maschere, ti permette di essere libero e tirare fuori tutto. Anche le riflessioni più estreme”.