Via Valtellina a Montano Lucino, entro fine novembre la strada dovrebbe essere riasfaltata. Da luglio, infatti, la trafficata arteria si presenta con il manto stradale fresato. Una situazione causata da un incidente che aveva visto coinvolto un camion che trasportava rifiuti. Il mezzo pesante si era ribaltato e aveva perso olio e carburante sulla sede stradale, provocando danni ingenti alla carreggiata, tanto che era stata necessaria la fresatura urgente per mettere in sicurezza il tratto.

A distanza di tre mesi dall’incidente gli automobilisti si chiedono cosa abbia allungato i tempi. “Sono state avviate le pratiche assicurative del caso e sono state necessarie le analisi sulla parte di asfalto rimossa per capire il grado di infiltrazione e definire se andrà conferita come rifiuto speciale oppure no – ha chiarito il sindaco Alberto Introzzi – Il materiale era stato depositato e messo in sicurezza sotto a degli appositi teli nella vicina rotatoria”.

“Si sta chiudendo questa fase – rassicura Introzzi – voglio anche precisare che la strada non è pericolosa. La fresatura è di soli 5 millimetri, non ci sono tombini sporgenti né altri dislivelli. Per quanto riguarda l’asfaltatura – conclude il primo cittadino – si dovrebbe procedere entro la fine del mese di novembre, salvo meteo avverso o ulteriori imprevisti”.