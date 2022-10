Nuova proroga per lo sconto sulle accise di benzina, gasolio, Gpl e metano. La scadenza ora è fissata per il 18 novembre. Lo ha deciso ieri il Consiglio dei ministri, approvando un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accise e Iva sui carburanti, prorogando così la disposizione attualmente in vigore fino al 31 ottobre.

Una misura attesa e necessaria a contenere il caro-carburanti in un periodo delicato di aumenti generalizzati che gravano sulle famiglie.

Un provvedimento che sul territorio lariano prorogherà ancora di almeno un mese lo stop al pendolarismo comasco nella vicina Svizzera per fare rifornimento di benzina e, allo stesso tempo, continuerà a portare in Italia i ticinesi per lo stesso motivo. In questo momento, infatti, fare carburante a Como risulta più conveniente.

Il decreto-legge prevede, come viene specificato in una nota diramata dal governo, “la riduzione delle aliquote di accisa su prodotti energetici utilizzati come carburanti; l’esenzione dall’accisa per il gas naturale per autotrazione; la riduzione dell’aliquota Iva (fissata al 5%) per le forniture di gas naturale impiegato in autotrazione”.

In concreto si parla di uno sconto di circa 30 centesimi su benzina e diesel.