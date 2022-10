Tre sostanze diverse per un totale di oltre 100 grammi di droga nascoste da un 51enne nello studio in cui lavora. Stupefacenti scoperti dai militari della guardia di finanza di Menaggio, nell’ambito di un controllo a Carlazzo. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Le fiamme gialle sono intervenute ieri mattina a Carlazzo. Nel locale riconducibile al 51enne hanno scoperto e sequestrato 78 grammi di cocaina, 7 di eroina e di 22 hashish. Un quantitativo di droga che non può essere riconducibile all’uso personale. E’ scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo è in carcere al Bassone in attesa dell’interrogatorio. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Giuseppe Rose. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla provenienza della droga e sui possibili destinatari.