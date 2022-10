Il lavoro del Como è ripartito, inevitabilmente, dal pesante ko di sabato scorso contro il Modena. Gara chiusa 5-1 per i padroni di casa e lariani fermi a 6 punti. Domani al Sinigaglia arriva il Benevento che è da poco allenato da campione del mondo, Fabio Cannavaro, e che in classifica ha soltanto tre punti in più degli azzurri.

“La squadra è sicuramente delusa e arrabbiata, allo stesso tempo si è messa a lavorare per lasciarsi alle spalle questa gara è stata fatta” ha detto alla vigilia, Moreno Longo, allenatore Como. “Domani ci aspettiamo la solita partita di serie B che ci metterà di fronte alle difficoltà di affrontare una squadra competitiva con un organico di primo ordine e costruita per essere tra le papabili per vincere questo campionato. E’ guidata da un allenatore di esperienza sia come calciatore che come tecnico. Si tratta di una formazione preparata e organizzata – aggiunge Longo – che dovrà vedere opporsi un Como coraggioso, feroce e determinato. Queste sono le caratteristiche che dobbiamo mettere in campo”.

Il Como è chiamato a riscattare la deludente prestazione della scorsa settimana. Gli avversari, già a Como, oggi si sono allenati a Cermenate. Come detto domani formazioni al Sinigaglia alle 14.