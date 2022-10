Lunedì 24 ottobre partirà il cantiere per il primo lotto di interventi di riqualificazione del Pronto Soccorso dell’ospedale di Cantù. “Stiamo mettendo a frutto la lezione della pandemia – sottolinea il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi – Ogni spazio ricavato in più per l’attività dell’emergenza-urgenza è prezioso”.

Il Pronto Soccorso del presidio di via Domea sarà interessato da lavori che dureranno fino alla prossima primavera. In parte saranno finanziati attraverso i fondi della struttura commissariale governativa per l’Emergenza Coronavirus (333.060 euro), in parte con fondi di Asst Lariana e una quota derivanti dalle donazioni (850mila euro).

Il progetto complessivo prevede la riqualificazione funzionale del presidio d’emergenza con la realizzazione di due percorsi differenziati tra pazienti Covid- e non Covide di conseguenza con la riorganizzazione di accessi, aree di attesa, triage e aree operative. L’intervento prevede, inoltre, la ri-funzionalizzazione e revisione completa degli impianti a servizio delle attività (nello specifico ricambi d’aria e impianto di ventilazione e climatizzazione).

L’intervento che partirà nei prossimi giorni interessa una superficie di circa 110 metri quadri e prevede la trasformazione dell’attuale area di segreteria, studio del primario e spazi attigui in una nuova area per il triage e l’attesa di pazienti infettivi, con una sala osservazione, una sala visita e servizi igienici. L’obiettivo è contenere il rischio di contagio assicurando allo stesso tempo spazi di lavoro idonei al personale.

Ma quello di Cantù non è l’unico cantiere. Anche il presidio di Menaggio è interessato in questo momento dai lavori per l’apertura della Casa di Comunità e dell’Ospedale di Comunità, realtà che saranno inaugurate entro la fine dell’anno (e il cui investimento complessivo legato al Pnrr ammonta ad 1 milione di euro). Tutta la struttura è inoltre interessata dai lavori di adeguamento alla normativa antincendio e antisismica e per quanto riguarda, infine, la Terapia Intensiva, sempre entro il 31 dicembre saranno conclusi anche gli interventi per il riallestimento delle postazioni. Per quanto riguarda l’ammodernamento tecnologico delle grandi apparecchiature, i fondi del Pnrr per stanziati per l’ospedale di Menaggio ammontano complessivamente a 1 milione e 624mila euro. L’ordine per il mammografo (rotto da oltre un anno) è stato effettuato lo scorso lunedì 17 ottobre.