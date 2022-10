La “nona sinfonia” di Corrado Fontana. Il pilota comasco, in coppia con Nicola Arena, ha vinto per la nona volta la gara di casa, mettendo il sigillo sul 41esimo rally Trofeo Aci Como-Villa d’Este.

Fontana si è imposto in modo emozionante: dopo una partenza brillante, ha pagato un forte distacco nell’ultima prova di ieri. Oggi ha attaccato su tutte le prove speciali, riuscendo a riconquistare la vetta della gara davanti a Simone Campedelli al quale, in coppia con Tania Canton, è bastato il secondo posto per laurearsi a Como campione italiano asfalto. L’evento è stato seguito in diretta da Espansione Tv, con nove ore di trasmissione.

Una gara d’altri tempi, l’hanno definita i piloti, a causa delle condizioni meteo molto insidiose: ieri la pioggia, questa mattina la nebbia, e poi l’asfalto umido. Un rally molto selettivo e avvincente. Il maltempo ha lasciato oggi il posto al sole, regalando un’affascinante cartolina al tramonto all’arrivo in piazza Cavour.

Il Trofeo Villa d’Este è andato al comune di Corrido, che era stato sorteggiato in abbinamento con il vincitore della gara Corrado Fontana.

Sono, come detto, Simone Campedelli e Tania Canton su Skoda Fabia Rally2 i vincitori del Campionato Italiano Rally Asfalto 2022. Il rientro in piazza Cavour a Como, nel cuore di Como, con il Lario a fare da sfondo, si trasforma in una passerella trionfale per il trentaseienne cesenate che torna a festeggiare un titolo tricolore dopo cinque anni dall’ultimo Trofeo Asfalto nel 2017, il quarto insieme al Trofeo Rally Terra del 2007 ed al titolo di Campione Italiano Due Ruote Motrici nel 2012.

Campedelli ha preceduto nella classifica finale del Tricolore Asfalto proprio Corrado Fontana.

la classifica finale del campionato: 1. Campedelli 75,5 punti; 2. Fontana 69,5 pt; 3. Pinzano 65 pt; 4. Signor 65 pt; 5. Testa 51 pt

Corrado Fontana e Nicola Arena nella prova Alpe Grande