Caos all’interno di un negozio etnico di via Milano ieri sera poco prima delle 20 per una cliente che non voleva pagare per la prestazione ricevuta. In base a quanto ricostruito una donna 34enne della Costa d’Avorio si sarebbe fatta applicare una parrucca, costo 120 euro.

Terminato il lavoro è uscita dal negozio rivolgendosi a un altro dipendente dell’attività domandando dove poter acquistare le sigarette. Le viene detto che i tabacchi delle vicinanze erano già chiusi, a quel punto con la scusa di chiedere una sigaretta a un passante si è allontanata dal negozio. L’uomo però l’ha fermata dicendo che doveva prima saldare la prestazione. Di fronte alla richiesta la donna, risentita dalla sollecitazione, si è strappata la parrucca e ha chiesto di chiamare le forze dell’ordine. Ma quando sono arrivati i poliziotti delle volanti di Como ha rifiutato ancora di saldare. Accompagnata in questura è risultata residente in provincia di Milano e già nota alle forze dell’ordine. Per lei denuncia per insolvenza fraudolenta e perché non aveva i documenti.