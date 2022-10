A partire da domani è prevista la riasfaltatura del parcheggio della stazione di Camerlata. Si interverrà sull’area di via Scalabrini “con fresatura, messa in quota dei chiusini e rifacimento del tappeto d’usura. – si legge in una nota del Comune – Durante i lavori, per garantire la sicurezza, è prevista la chiusura del parcheggio. Sarà consentito solo l’accesso pedonale alla stazione. Ultimata la segnaletica orizzontale, il parcheggio verrà riaperto”.

I lavori dovrebbero durare al massimo quattro giorni. Disagi in vista, dunque, per i pendolari che non avranno a disposizione, anche se per un periodo limitato, i posteggi vicini alla stazione.

“Con l’asfaltatura del parcheggio della stazione di Camerlata facciamo un altro passo per migliorare la città”, dichiara Maurizio Ciabattoni, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Como.