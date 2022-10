Un sub comasco ha perso la vita in una tragica immersione a Mandello del Lario, in provincia di Lecco, in località Moregallo. L’uomo, 41 anni, è stato recuperato in serata dai sommozzatori dei vigili del fuoco, dopo ore di ricerche ininterrotte. Ancora da chiarire quale possa essere stata la causa della tragedia.

Il sub si era immerso questa mattina con un 31enne e non è più riemerso. L’amico è tornato in superficie e ha dato l’allarme. Sono state avviate le operazioni di soccorso. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno di domenica. Il 41enne e il compagno di immersione erano in una zona del lago nota come il cimitero delle auto per la presenza di numerosi resti di vetture sui fondali.

Il comasco è rimasto bloccato sott’acqua. L’uomo che era con lui è risalito per chiedere aiuto. Per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco di Lecco e sono poi arrivati anche i sommozzatori di Milano. Richiesto anche il supporto di attrezzature speciali a disposizione degli specialisti di Genova.

Il corpo è stato individuato attorno alle 19 a una profondità di 100 metri. Complesso il recupero, effettuato con un particolare gancio e durato circa due ore. A Mandello sono intervenuti anche i carabinieri della compagnai di Lecco. Sarà disposta probabilmente l’autopsia per chiarire la causa della tragedia.