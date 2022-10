Due persone sono rimaste ferite, fortunatamente non in modo grave, in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi in via per San Fermo. Per cause ancora da chiarire, un’auto è uscita di strada ed è andata a sbattere contro il muro. Sulla vettura viaggiavano un uomo di 77 anni e una donna di 64. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati per accertamenti all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù.

In via per San Fermo per la messa in sicurezza anche i vigili del fuoco.