Buche e strada dissestata, via libera alla riasfaltatura del parcheggio della stazione di Camerlata. Operai e mezzi al lavoro questa mattina per il ripristino del manto stradale. Buche, rattoppi e avvallamenti, presenti da tempo, sono infatti un ostacolo per i pendolari che arrivano in auto per poi prendere il treno.

Sull’area di via Scalabrini si interverrà attraverso “fresatura, messa in quota dei chiusini e rifacimento del tappeto d’usura – si legge nella nota stampa inviata dal Comune – Durante i lavori, per garantire la sicurezza, è prevista la chiusura del parcheggio. Sarà consentito solo l’accesso pedonale alla stazione. Ultimata la segnaletica orizzontale, il parcheggio verrà riaperto”.

Nei giorni scorsi era stato il sindaco di Como Alessandro Rapinese ad annunciare l’intervento con un video postato sui social realizzato proprio a Camerlata. “Non so da quanti decenni il parcheggio delle Nord di Como-Camerlata sia in queste condizioni – aveva spiegato il primo cittadino – Si tratta di 2.500 metri quadrati complessivi”.

I lavori dovrebbero durare fino a mercoledì 26 ottobre. Disagi in vista, dunque, per i pendolari che non avranno a disposizione, anche se per un periodo limitato, i posteggi vicini alla stazione.