Grande successo lo scorso fine settimana per il 41esimo rally Trofeo Aci Como-Villa d’Este. La vittoria per la nona volta è stata del pilota comasco Corrado Fontana, in coppia con Nicola Arena.

L’evento è stato seguito in diretta da Espansione Tv, con nove ore di trasmissione. Una lunga maratona seguita da migliaia di telespettatori. Tantissimi hanno condiviso con la redazione le emozioni del rally inviando foto, video e messaggi.

Emozioni che potranno essere nuovamente vissute questa sera. Dopo la prima edizione del tg, alle 20, andrà in onda una trasmissione speciale dedicata al rally. Immagini, interviste, retroscena, con l’inconfondibile rombo dei motori che farà da sottofondo a una puntata da non perdere per gli appassionati e non solo