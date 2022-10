Vaccinazione antinfluenzale, al via da oggi le somministrazioni nei centri vaccinali e nelle farmacie. L’obiettivo è arrivare a 254.501 somministrazioni agli over 65 per raggiungere il target del 75%. Al 20 ottobre sono state 32.847 le dosi già somministrate, perlopiù proprio ai cittadini sopra i 65 anni di età.

“Negli ultimi due anni abbiamo avuto un significativo decremento della circolazione dei virus influenzali perché erano in vigore le misure di contrasto dovuti al Covid”, spiegano dall’Agenzia di Tutela della Salute, “ora attendiamo un aumento dei casi”.



Le categorie coinvolte e per le quali la vaccinazione è gratuita, sono i cittadini over 60, cittadini a rischio da patologia, ospiti delle Rsa, donne in stato di gravidanza, bambini tra i 6 mesi e i 14 anni, operatori sanitari, forze dell’ordine, vigili del fuoco, polizia locale donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali, personale scolastico e donatori di sangue. L’Ats Insubria fa inoltre sapere che a partire da quest’anno la vaccinazione sarà offerta gratuitamente – a fine campagna e su richiesta – a tutti i soggetti anche non appartenenti ai target prioritari in base alla disponibilità dei vaccini.

Sono 2 milioni 780 mila le dosi di vaccino antinfluenzale che Regione Lombardia ha già messo a disposizione e che potranno essere nuovamente incrementate in caso di bisogno. A disposizione di i medici e pediatri il 72% delle dosi regionali, il restante 28 viene è distribuito alle ASST e alle farmacie.

Negli hub vaccinali Covid è infine possibile fare entrambe le vaccinazioni.