Pallacanestro Cantù invita i giovani a sostenere la squadra e propone una promozione speciale per gli under 14 per la partita di domenica 30 ottobre. Nel giorno della festa di Halloween, Cantù sfiderà Trapani in casa a Desio.

Per tutte le ragazze e i ragazzi under 14 che acquisteranno un biglietto per la gara casalinga contro i siciliani, con palla a due alle ore 17, verrà applicata la tariffa scontata di 5 euro. Sarà inoltre donato un dolcetto di Halloween a sorpresa all’ingresso.

La promozione è valida per la tribuna primo anello, gradinata primo anello, curva e secondo anello.

E’ possibile acquistare i biglietti online su vivaticket o alla sede del Club in via Como 216, a Cantù venerdì 28 ottobre dalle ore 17 alle ore 19.30 e sabato 29 ottobre dalle ore 10 alle ore 12.30.

Al PalaDesio biglietteria aperta domenica 30 ottobre dalle 15.30.