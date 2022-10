“I lavori per la sistemazione dell’ingresso principale della scuola Parini di via Gramsci non sono ancora iniziati e non ci hanno annunciato una data precisa di partenza del cantiere”: questo sarà uno dei primi problemi che la preside dell’Istituto comprensivo di Como centro, Valentina Grohovaz, sottoporrà all’assessore comunale ai Lavori pubblici Maurizio Ciabattoni. I sopralluoghi dell’amministrazione nelle scuole comasche partiranno proprio da qui il prossimo 3 novembre.

“La scala è transennata ed è stata completamente chiusa e inaccessibile fino a un mese fa – spiega Grohovaz – I tecnici comunali hanno poi effettuato una verifica e hanno riaperto il passaggio sottostante, applicando delle reti protettive, per gli atleti delle società sportive che utilizzano la palestra della scuola”.

Sicurezza degli edifici, le criticità

Le maggiori criticità riguardano proprio la sicurezza degli edifici. “Il cantiere per il rifacimento della facciata si è spostato dalla scuola secondaria “Virgilio Marone” alla primaria “Gobbi” di via Magenta. – spiega Grohovaz – In entrambi gli edifici, però, sono necessari interventi di riqualificazione all’interno, dalle imbiancature alle controsoffittature fino alla sistemazione dei serramenti. Negli anni Novanta sono state inserite nei muri delle reti di protezione dell’intonaco, ma oggi i soffitti si stanno sgretolando. Abbiamo inoltre problemi di infiltrazioni di acqua dal tetto. Alla primaria “Venini” di via Fiume, invece, il cancello è rotto da cinque anni e non è mai stato riparato. Sono tanti gli interventi minori che potrebbero essere realizzati per migliorare l’estetica delle scuole. Auspichiamo – conclude Grohovaz – che questi incontri con l’assessore servano a calendarizzare i lavori necessari”.